App Annie Launches Game IQ - A custom-fit industry classification product (Di martedì 1 settembre 2020) #ict SAN FRANCISCO, Sept. 1, 2020 /PRNewswire/



App Annie, the leading mobile data and analytics company, today announced the availability of Game IQ. This vertically tailored analytics product for Gaming provides insight into dimensions such as class, genre, subgenre and tags. In the past, mobile gaming ... Leggi su cataniaoggi

Ultime Notizie dalla rete : App Annie Aumentare le performance del mobile advertising con App Annie Ascend 01Net Aumentare le performance del mobile advertising con App Annie Ascend

App Annie Ascend è una soluzione di digital advertising e monetization analytics che aiuta le aziende a tenere traccia e a mantenere alta la performance delle ad revenue e dell’acquisizione di utenti.

Come la pandemia ha accelerato la nostra digitalizzazione: il boom delle app

La pandemia - meglio dire il lockdown - ha fortemente accelerato il processo di "digitalizzazione mobile": il trend era questo anche pre-COVID19, ma il lungo periodo che ha costretto in casa gran part ...

App Annie Ascend è una soluzione di digital advertising e monetization analytics che aiuta le aziende a tenere traccia e a mantenere alta la performance delle ad revenue e dell’acquisizione di utenti.La pandemia - meglio dire il lockdown - ha fortemente accelerato il processo di "digitalizzazione mobile": il trend era questo anche pre-COVID19, ma il lungo periodo che ha costretto in casa gran part ...