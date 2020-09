Anche Oppo avrà il proprio smartphone pieghevole: promessi prezzi aggressivi (Di martedì 1 settembre 2020) In un mercato che sta gradualmente diventando sempre meno “di nicchia”, Anche Oppo avrà molto presto il proprio “foldable”, ossia il proprio smartphone pieghevole, per ora appannaggio di Motorola, Samsung e Huawei. Foldable made in Oppo Si tratta della seconda azienda cinese che produrrà un dispostivo di questo tipi e come Huawei l’obiettivo è fornire un pieghevole ad un prezzo più accessibile rispetto ai “pionieri” delle marche già citate: i primi modelli infatti essendo ancora non per tutte le tasche, Anche a causa di materiali particolari necessari per la tipologia di smartphone, hanno avuto prezzi di lancio superiori ai ... Leggi su giornal

