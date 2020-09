Al referendum il Pd scelga tra la pancia del Paese (“Sì”) e la democrazia parlamentare (“No”) (Di martedì 1 settembre 2020) Due sono le strade per il Partito Democratico di perdere la partita del referendum sul taglio dei parlamentari. La prima, degna di una partito con una storia e tradizione democratica-parlamentare, è quella di dare l’indicazione del “No” al taglio ispirato da volgari ragioni anti-casta e da demagogici pseudo-risparmi. La seconda è di pronunciarsi per il “Sì” accodandosi al bla-bla-bla catechistico dei Di Maio e Toninelli in nome della “ragion di governo” che si fonda sulla fake news dell’efficacia di un parlamento ridotto.La responsabilità dei democratici nel referendum ha un valore simbolico. L’alternativa è schierarsi dalla parte della pancia del Paese e dire un “Sì” corrivo; oppure appellarsi ... Leggi su huffingtonpost

Due sono le strade per il Partito Democratico di perdere la partita del referendum sul taglio dei parlamentari. La prima, degna di una partito con una storia e tradizione democratica-parlamentare, è q ...

Bonaccini: il Pd scelga il Sì

Niente aplomb. Alle feste dell'Unità, che sta battendo a tappeto e dove presenta un suo libro (La destra si può battere, idee per un Paese migliore) Stefano Bonaccini lancia nello stagno il sasso che ...

