Ultime fasi di maltempo | da giovedì torna l' estate

AGI - Ultima fase di maltempo, poi da metà settimana torna l'estate. A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, secondo cui la giornata di oggi sarà all'insegna di un intenso fronte perturbato al centro e al nord est, con piogge - a tratti sotto forma di nubifragio - che in mattinata colpiranno Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio il maltempo si sposterà sul nord est con altre precipitazioni diffuse su Marche e Abruzzo. La situazione andrà migliorando sul resto del nord e continuerà ad essere piuttosto stabile al Sud (a parte isolati temporali in Campania) dove il caldo la farà da padrone, con picchi di 37 gradi in Puglia, Calabria e Basilicata. Le cose - sempre secondo ilmeteo.it - cominceranno progressivamente a cambiare da ...

Le Finali Mondiali Ferrari si spostano a Misano

Tabacchi e Scheltema si aggiudicano le due gare domenicali del Challenge al Mugello, ma la notizia è che la grande festa di fine stagione per il monomarca del Cavallino non sarà all'estero, bensì in R ...

