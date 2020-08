Trump fa pressione sul vaccino e la Fda risponde: “Via libera anche prima della sperimentazione finale” (Di lunedì 31 agosto 2020) La promessa è di quelle che, se realizzata, potrebbe dare il colpo di reni per altri quattro anni alla Casa Bianca. Donald Trump ha infatti dichiarato a più riprese, e con particolare enfasi davanti ad una folla osannante senza mascherine né distanziamento sociale alla Convention repubblicana, che “entro fine anno se non prima” arriverà il vaccino anti-Covid. Una promessa, in un momento dove la gestione della pandemia domina le agende dei leader di tutto il mondo, che la Food and Drug Administration (Fda) – l’ente regolatore americano dei prodotti alimentari e farmaceutici – sarebbe intenzionata ad accompagnare con un via libera al trattamento anche prima della conclusione della ... Leggi su ilfattoquotidiano

