**Tlc: Tim deterrà almeno il 50,1% di AccessoCo, garantita indipendenza e terzietà** (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Secondo quanto previsto dall'intesa i con Cdp Equity (Cdpe) finalizzata alla realizzazione del più ampio progetto di rete unica nazionale (AccessCo) attraverso la fusione tra FiberCop e Open Fiber, Tim "deterrà almeno il 50,1% di AccessCo e attraverso un meccanismo di governance condivisa con Cdpe sarà garantita l'indipendenza e la terzietà della società". E' quanto si legge nella nota diffusa da Tim al termine del Cda. A tal proposito, si sottolinea, "sono previsti meccanismi di maggioranze qualificate e regole di controllo preventivo". Leggi su liberoquotidiano

RaiNews : Il Cda ha dato mandato all'amministratore Delegato Gubitosi di sottoscrivere l'intesa #tim #CDP - TV7Benevento : **Tlc: Tim, eventuale accordo fusione per rete unica non oltre 1°trimestre 2021**... - TV7Benevento : **Tlc: Tim deterrà almeno il 50,1% di AccessoCo, garantita indipendenza e terzietà**... - TV7Benevento : Tlc: Tim, ok a lettera intenti con Cdp per società rete unica con integrazione open Fiber... -