Tiziano Ferro adotta un altro cane dopo la morte di Beau: "Si chiama Jake ed era suo amico" (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Tiziano Ferro, con un VIDEO postato su Instagram, ha annunciato di aver adottato insieme al marito Victor Allen un altro cane. Un buona azione che arriva pochi giorni dopo la scomparsa di Beau, il cane che aveva adottato dal canile alcuni mesi fa e che era stato di recente ricoverato d'urgenza e operato. Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile ... Leggi su blogo

