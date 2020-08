Temptation Island, Lara Zorzetto racconta i problemi al parto: ha visto il figlio dopo giorni (Di lunedì 31 agosto 2020) Lara Zorzetto ha spiegato ai fan i problemi che ha avuto durante il parto, il figlio lo ha visto ieri per la prima volta dopo la nascita Si torna a parlare di Lara Zorzetto, divenuta nota in passato per aver partecipato insieme all’ex fidanzato Michael Di Giorgio a Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia. Da pochi giorni la Zorzetto è diventata mamma per la prima volta, ai suoi fan aveva detto di aver avuto problemi durante il parto ma non aveva rivelato alcun dettaglio. Nelle scorse ora Lara Zorzetto ha pubblicato la prima foto del ... Leggi su nonsolo.tv

