Speranza al summit Oms con 53 Paesi ricorda: 'Per noi salute e scuola andranno di pari passo' (Di lunedì 31 agosto 2020) 'Diritto alla salute e diritto all'istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell'Italia, ho promosso con l'Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno ... Leggi su globalist

raspa90 : RT @repubblica: Summit Oms Europa. Speranza: 'Importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee' [aggiornamento dell… - raspa90 : RT @repubblica: Summit Oms Europa. Speranza: 'Importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee' - repubblica : Summit Oms Europa. Speranza: 'Importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee' - repubblica : Summit Oms Europa. Speranza: 'Importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee' [aggiorname… - cronaca_news : Summit Oms Europa. Speranza: 'Importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee'… -