Se una panca conta più di Michelangelo (Di lunedì 31 agosto 2020) Per la vendita di alcuni arredi del Castello Sforzesco, uno storico dell'arte proclama la sua indignazione. Ma lo scandalo vero sta in certi allestimenti di capolavori. E negli scempi fatti nelle zone più belle d'Italia.Per sua natura il paesaggio è unico. Così come unica è un'architettura e unico l'allestimento di un museo. Sono viceversa multipli i prodotti di design e, se non identiche, ripetitive le opere di artisti contemporanei che cercano, come Franco Fontana, Alberto Burri o Fernando Botero, una cifra per essere riconoscibili (tagli, sacchi o combustioni, figure grasse).Ci si chiede dunque come possa costituire sfregio al patrimonio artistico la vendita di un oggetto di design che esiste in un numero indefinito (anche altissimo) di esemplari, o la tentata vendita del dipinto di un pittore che si riconosce sul mercato internazionale (dove si è ... Leggi su panorama

MissMarta_ : RT @panorama_it: Per la vendita di alcuni arredi del Castello Sforzesco, uno storico dell'arte proclama la sua indignazione. Ma lo scandalo… - panorama_it : Per la vendita di alcuni arredi del Castello Sforzesco, uno storico dell'arte proclama la sua indignazione. Ma lo s… - muntzer_thomas : @milan_corner @Smg_1908 Tu ci scherzi ma io come prima scelta dalla panca lo prenderei. Cazzo hai giocato co Gaglia… - matteocorradi10 : @LorenzoBiglione @LegaBasketA Ahahah era una provocazione. Comunque per Brescia per me sarà, con minuti come dicevo… - troppevoltezero : RT @AceccKramer: Per Tonali vale la stessa cosa che per Zaniolo Sarebbe stato titolare da noi?NO Giocherà titolare in una squadra che ci ar… -

Ultime Notizie dalla rete : una panca Sotto la pandemia la panca crepa - La Repubblica La Repubblica Attività fisica: tutti i nomi degli esercizi e le esecuzioni corrette

Esistono moltissimi esercizi che fanno parte del mondo dell’allenamento. Scopriamoli insieme tutti per garantirci una buona attività fisica e praticarli. Gli squat forse sono i più famosi, il plank qu ...

Esercizi per gambe toniche e glutei: i più consigliati per l’uomo

Il più classico tra gli esercizi per gambe e glutei, si può eseguire sia a corpo libero che con manubri. Il primo tipo è consigliato a chi non è molto allenato, mentre il secondo tipo va bene per chi ...

Esistono moltissimi esercizi che fanno parte del mondo dell’allenamento. Scopriamoli insieme tutti per garantirci una buona attività fisica e praticarli. Gli squat forse sono i più famosi, il plank qu ...Il più classico tra gli esercizi per gambe e glutei, si può eseguire sia a corpo libero che con manubri. Il primo tipo è consigliato a chi non è molto allenato, mentre il secondo tipo va bene per chi ...