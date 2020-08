Scuola: il Governo già prevede nuove chiusure e programma lezioni online (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso del summit con 53 Paesi in vista della riapertura delle scuole, ha parlato della necessità di programmare la didattica online in caso di future chiusure temporanee. Mancano quindici giorni alla data prevista per la riapertura delle scuole ma le grane da risolvere sembrano essere ancora parecchie. Sia … L'articolo Scuola: il Governo già prevede nuove chiusure e programma lezioni online proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

