Rientro a scuola | per il Cts | no a mascherine in classe | sì a distanziamento

No alle mascherine in classe, sì al distanziamento sociale da uno a due metri. Per tutti gli studenti dalle elementari alle superiori. Sono le proposte del Comitato Tecnico Scientifico per il Rientro a scuola, come riferisce il Corriere della Sera. Verranno discusse questo pomeriggio in una nuova riunione a meno di due settimane dal suono

