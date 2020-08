Regionali, l’appello di ricercatori ed intellettuali per la lista Terra (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – SosTerranno la lista ambientalista lanciata da Stop Biocidio insieme ad altri comitati e movimenti ambientalisti e che vede in prima linea anche Sinistra italiana. Appello di diversi intellettuali e ricercatori a favore di Terra, che vede candidati presidente alla Regione Campania Luca Saltalamacchia e Stefania Fanelli. “In Campania, nelle nostre comunità, sappiamo bene che non c’è una normalità rassicurante alla quale tornare. Qui lo scontro tra un modello di produzione e consumo rapace e la vita si è manifestato non solo con l’eccezionalità della pandemia ma anche con la quotidianità del biocidio che in maniera silenziosa ma non meno pervasiva ha occupato le nostre ... Leggi su anteprima24

