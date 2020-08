Real Sociedad, David Silva positivo al coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) David Silva è positivo al coronavirus. Con un comunicato la Real Sociedad ha confermato che il neoacquisto si aggiunge alla lunga lista di giocatori che hanno contratto il virus tra le fila del club basco. “David Silva è risultato positivo al secondo test per covid effettuato nelle ultime 72 ore – ha scritto il club – Venerdì scorso al primo esame era risultato negativo. Il calciatore ieri ha raggiunto San Sebastian con un volo di linea e, da quando è arrivato, non ha avuto alcun contatto con i suoi nuovi compagni. Ora è in isolamento senza sintomi”. Leggi su sportface

AleBaroAB : Tra i diversi giocatori positivi nella Liga, si aggiunge anche David Silva che da poco ha raggiunto il ritiro della… - CircusMilan : @emipro74 @Anti_antilazio @sportface2016 @_enz29 e ridi ridi, ha preferito la real sociedad a voi ???????????? daje lazio ridi ridi - sportli26181512 : Real Sociedad, UFFICIALE: David Silva positivo al Covid-19: Attraverso un comunicato ufficiale, la Real Sociedad ha… - meravigliedofu1 : Il Real Sociedad ha comunicato che #DavidSilva è risultato positivo al test per il coronavirus. - calciotoday_it : Ha scelto di tornare in Spagna. Il motivo del 'No' alla #Lazio. #DavidSilva #calciomercato #RealSociedad -