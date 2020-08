Maltempo al Nord: riaperta l’autostrada del Brennero, resta chiusa la linea ferroviaria (Di lunedì 31 agosto 2020) L’autostrada A22 del Brennero e’ stata riaperta al traffico nel tratto da Bolzano Sud a San Michele all’Adige. Ieri pomeriggio l’importante via di collegamento era stata chiusa precauzionalmente per la piena del fiume Adige in Bassa Atesina causata dalle forti piogge. La linea ferroviaria del Brennero, invece, resta interrotta nel tratto Bolzano-Fortezza a seguito dell’esondazione del fiume Isarco all’altezza dell’abitato di chiusa avvenuta nella giornata di ieri a seguito delle forti piogge.L'articolo Maltempo al Nord: riaperta l’autostrada del Brennero, resta chiusa la linea ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un uomo è disperso nel Varesotto, travolto da un torrente #ANSA - GrimoldiPaolo : #MALTEMPO: IL #NORD IN GINOCCHIO E IL #GOVERNO PENSA AI #MIGRANTI! 'ALLE REGIONI SERVONO AIUTI, NON L'INVIO DI… - Agenzia_Italia : Riapre l'Autostrada del Brennero, Centro Nord nella morsa del maltempo - enzoro53 : RT @RaiNews: E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. E' stata quindi riaperta l'autostrada del Brennero tra San Miche… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Nord Maltempo: Nord in ginocchio, Autobrennero chiusa. Zaia: una devastazione. Vento e grandine causano danni e vittime La Stampa Nord flagellato dal maltempo, due sorelle uccise da un albero

Una misura che sembra inevitabile dopo la violentissima perturbazione che ieri ha colpito il Nord est, e che anche oggi continua ... travolto l'altro ieri da un torrente in piena. E mentre il maltempo ...

Il maltempo flagella il Nord Italia: la situazione nel Bresciano

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...

Una misura che sembra inevitabile dopo la violentissima perturbazione che ieri ha colpito il Nord est, e che anche oggi continua ... travolto l'altro ieri da un torrente in piena. E mentre il maltempo ...Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...