Ligue 1: in attesa del Psg, il Nizza fa la voce grossa in testa alla classifica (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel weekend si è disputata la seconda giornata della Ligue 1. In attesa del ritorno del Psg, che deve ancora esordire in campionato, protagonista di questo inizio si stagione è il Nizza che, grazie alla vittoria per 2-0 sullo Strasburgo (decisiva la doppietta di Dolberg), si è portato in testa alla classifica a punteggio pieno. Appaiate al secondo posto con quattro punti ci sono ben cinque squadra: Bordeaux, Monaco, Rennes, Lilla e Nantes. Di seguito tutti i risultati: Lione-Digione 4-1 Rennes-Montpellier 2-1 Strasburgo-Nizza 0-2 Reims-Lille 0-1 Angers – Bordeaux 0-2 Metz – Monaco 0-1 Nantes – Nimes 2-1 Saint-Etienne – Lorient 2-0 Brest-Marsiglia 2-3 Lens-Psg rinviata Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla

