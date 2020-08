Libano: ambasciatore Adib nuovo premier. Seconda visita di Macron (Di lunedì 31 agosto 2020) L'attuale ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha Adib, è stato incaricato di formare il nuovo governo a Beirut dopo la crisi a seguito della devastante esplosione del 4 agosto nel porto della ... Leggi su tg.la7

34_liss : RT @rtl1025: ???? L'attuale ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha #Adib, è stato incaricato di formare il nuovo governo a ##Beirut. L… - rtl1025 : ???? L'attuale ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha #Adib, è stato incaricato di formare il nuovo governo a… - agenzia_nova : L’ambasciatore del #Libano in Germania, Mustapha #Adib, è il favorito per ricoprire la carica di primo ministro - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Libano, l'ambasciatore Adib proposto come nuovo premier. Seconda visita di Macron - liliana2011 : RT @repubblica: Libano, l'ambasciatore Adib proposto come nuovo premier. Seconda visita di Macron [aggiornamento delle 09:45] -