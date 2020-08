Lazio, Immobile rinnova fino al 2025 (Di lunedì 31 agosto 2020) “Devo dare un aggiornamento importante in ottica di calciomercato, non c’è solo quello inerente ai nuovi acquisti, attività che la Società sta seguendo, ma riguarda anche trattative interne. La notizia di questa mattina è che Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare”. Queste le dichiarazioni Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione della Lazio, che è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky. La firma del bomber biancoceleste era attesa al suo ritorno dalla Nazionale, ma evidentemente la volontà di diventare un simbolo e un emblema del popolo romano ha prevalso. “Vogliamo ... Leggi su sportface

