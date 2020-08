Istat, PIl in picchiata libera: mai così male in 25 anni (Di lunedì 31 agosto 2020) Istat, Pil in picchiata libera: gli ultimi dati dimostrano che non è mai andata così male in 25 anni e non è soltanto colpa del Covid-19 Il calo del Pil italiano nel secondo trimestre è anche più forte delle stime iniziali che già facevano presagire tempi complicati. A certificarlo oggi è l’Istat che ha aggiornato … L'articolo Istat, PIl in picchiata libera: mai così male in 25 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

istat_it : ?? Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo (#Pil) è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedent… - SkyTG24 : Istat: Pil Italia cala del 12,8% nel secondo trimestre - Agenzia_Ansa : Nel secondo trimestre del 2020 il Pil italiano è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente. Secondo l'Is… - carseri : RT @giuseppe_masala: Sono settimane che dico che di questo passo, faremo un -20% di pil nel 2020. E' bello scoprire guardando il dato tende… - valentina_magri : RT @istat_it: ?? Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo (#Pil) è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17… -