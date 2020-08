Internet ultra veloce, Cdp e Tim varano la rete unica nazionale, e guardano al 5G, (Di lunedì 31 agosto 2020) Via libera del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti alla firma di una lettera di intenti con Tim finalizzata a dare vita alla società della rete unica nazionale necessaria per l'... Leggi su today

Via libera del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti alla firma di una lettera di intenti con Tim finalizzata a dare vita alla società della rete unica nazionale necessaria per l'a ...

Offerte Internet Casa: Wind Vs Vodafone a fine Agosto 2020

A fine Agosto Vodafone e Wind, colossi del mercato Internet Casa Adsl e Fibra, hanno lanciato offerte a partire da 26 euro al mese inclusive di connessione a banda ultra larga, Wi Fi potenziato, modem ...

