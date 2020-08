Inter calciomercato, Kanté, un generale per Conte. Dzeko ai saluti? (Di lunedì 31 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

forumJuventus : CM24: 'Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare Vidal in squadra. I bianconeri preparano l’assalto p… - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro #Cagliari-#Inter per #Nainggolan: le utlime - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kolarov, parti a lavoro sul contratto - CescZito : RT @Glongari: #Inter per #JoaoMario prende corpo l’ipotesi #Bundesliga: numerosi sondaggi dalla Germania, alcuni particolarmente interessat… - _juvenews : Inter calciomercato, Kanté, un generale per Conte. Dzeko ai saluti? -