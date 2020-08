**Infortuni: Inail, 716 morti +19,5% in primi 7 mesi 2020** (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e luglio sono state 288.873 (-23,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 716 delle quali con esito mortale (+19,5%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 25.205 (-34,5%). I dati di quest'anno sono fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus, spiega l'Inail. Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all'effetto distorsivo di 'punte occasionali' e dei tempi di trattazione delle pratiche, sottolinea l'Inail. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall'Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati ... Leggi su liberoquotidiano

Il caso della diffusione del coronavirus nei locali notturni della Gallura e in alcune strutture ricettive sarebbe arrivato sul tavolo dei magistrati di Tempio Pausania. Un'indiscrezione al centro del ...

