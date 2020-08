Incendi: sindaca Altofonte, 'Abbiamo subito un attentato, dichiariamo stato calamità' (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - "Appare chiaro a tutti l' attentato che Abbiamo subito, non sono servite bombe, armi, ma hanno distrutto il nostro territorio. Dichiareremo lo stato di calamità, perché la montagna per noi era vita, ossigeno, acqua e per tanti lavoro. Un attentato che ci costerà carissimo dal punto di vista di risorse e di cuore". Lo dice la sindaca di Altofonte (Palermo) Angela De Luca dopo l'Incendio che ha distrutto centinaia di ettari di polmone verde. "Paesaggi e luoghi che Abbiamo percorso con lo sguardo, da bambini, coi nostri figli adesso non ci sono più - dice - L'odore acre del fumo è sui nostri vestiti, sulla nostra pelle, fisso nelle pareti delle nostre case e ... Leggi su liberoquotidiano

