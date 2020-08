Il trono di spade, Emilia Clarke: "Sul set le star maschili venivano trattate meglio di noi" (Di lunedì 31 agosto 2020) Emilia Clarke si è lamentata pubblicamente della maggior quantità di comfort offerta alle star maschili sul set de Il trono di spade. Emilia Clarke torna a ricordare l'esperienza sul set de Il trono di spade rivelando che alle star maschili della serie HBO veniva riservato un trattamento di favore rispetto a quelle femminili. Nel corso di un intervento all'Edinburgh TV Festival, Emilia Clarke ha fatto luce sui confort riservati agli attori uomini a cui lei e le altre colleghe non avevano accesso durante le riprese de Il trono di spade, a cominciare dal "fantastico sistema di riscaldamento creato nei ... Leggi su movieplayer

