CorSport: Petagna negativo, ma potrebbe non arrivare in ritiro (Di lunedì 31 agosto 2020) Andrea Petagna è guarito dal coronavirus, dopo che anche il terzo tampone ha dato esito negativo. L’attaccante non aveva mai mostrato sintomi, ma il Napoli starebbe comunque pensando di non aggregarlo alla squadra a Castel di Sangro. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il club potrebbe optare per il reintegro del calciatore soltanto una volta tornati dall’Abruzzo. Motivo per cui Petagna potrebbe non arrivare proprio al ritiro estivo del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

ROMA – L’aumento di casi di Covid registrato in Italia e nel resto d’Europa sta colpendo anche il calcio. In Francia è stata annullata la prima partita di campionato per quattro positivi nel Marsiglia ...

