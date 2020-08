Conferenza stampa Maran: «Il Genoa è l’occasione più importante della mia carriera» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il nuovo allenatore del Genoa, Rolando Maran, ha parlato in occasione della Conferenza stampa di presentazione Rolando Maran, nuovo allenatore del Genoa, ha parlato in occasione della Conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: ALLENATORE DEL Genoa – «Si realizza qualcosa che attendevo da tempo. Cercherò di sfruttare al massimo questa occasione per poter far ricordare il mio lavoro anche in futuro e che tutti siano orgogliosi del nostro lavoro in questa stagione». PREZIOSI – «Il presidente mi ha chiesto di non soffrire perché il club viene da anni di sofferenza e il presidente non vorrebbe più stare male. So di essere ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa di presentazione della IV tappa del 31esimo Giro Rosa - Tiburno.tv Tiburno.tv Tiburno.tv La borsa della Nuova Zelanda sotto l’attacco degli hacker

L’intelligence della Nuova Zelanda sta indagando su un terribile attacco hacker che da giorni ha bloccato le sue operazioni di borsa e mandato in tilt il sistema informatico. Gli hacker hanno scatenat ...

Covid, al via a Verona sperimentazione primo vaccino tutto italiano

Verona, 31 ago. (Adnkronos Salute) - A Verona è pronta la sperimentazione di un vaccino completamente italiano contro il Covid 19. Ad annunciarlo è stato oggi il rettore dell'università scaligera Pier ...

