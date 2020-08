Caserta, cerca di far rispettare fila in ospedale: infermiere picchiato (Di lunedì 31 agosto 2020) commenta Un infermiere in servizio all'ospedale di Caserta è stato aggredito nella notte da 'almeno due persone' all'interno del pronto soccorso e si trova ora ricoverato in prognosi riservata al ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Caserta, cerca di far rispettare fila in ospedale: infermiere picchiato #caserta - fedram67 : La gente è andata fuori di testa - tusciaweb : Cerca di far rispettare la fila ma viene picchiato, infermiere in prognosi riservata Caserta - Un infermiere - Antonioquantum2 : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Zefiro cucciolo pastorino in canile meticcio , Cane Maschio: Zefiro: 2 mesi e mezzo, mix pastorino come la s… - francibucce : RT @MediasetTgcom24: Caserta, cerca di far rispettare fila in ospedale: infermiere picchiato #caserta -