Ariano Irpino, il candidato sindaco Enrico Franza in tour nei rion

Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Nonostante le difficoltà legate alla necessaria adozione delle misure di sicurezza per far fronte all'emergenza Covid-19, Enrico Franza, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia, con l'adozione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei presidi di protezione individuale, ha scelto di essere comunque vicino alla comunità, mediante una serie di incontri che lo porteranno nei quartieri, nei rioni e nelle contrade arianesi. Si comincia da questa sera, quando il candidato sindaco sarà alle ore 19,30 in contrada Vascavino ed alle ore 21,00 in contrada Turco. Entrambi gli incontri si terranno all'aperto, nelle adiacenze delle chiese delle due contrade.

