Il Consiglio della Figc ha votato all'unanimità, su richiesta dell'Aia, la modifica del regolamento e delle norme di funzionamento degli organi tecnici per aggiornare l'...

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Can Arbitri: Can di A e B riunite da nuova stagione - Calcio Agenzia ANSA Arbitri: Can di A e B riunite da nuova stagione

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Consiglio della Figc ha votato all'unanimità, su richiesta dell'Aia, la modifica del regolamento e delle norme di funzionamento degli organi tecnici per aggiornare l'organiz ...

