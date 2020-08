Amazon ordina 1800 mezzi elettrici per le consegne in città azzerando l'inquinamento (Di lunedì 31 agosto 2020) il più grande ordine di veicoli elettrici mai ricevuto da Mercedes-Benz: oltre 1.800 Mercedes-Benz eVito e eSprinter commissionati alla casa tedesca da Amazon per la mobilità del futuro, a zero ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Se in casa disponete dell’accoppiata iPhone-Apple Watch, ipotesi non certamente remota, anzi molto plausibile, allora tra gli accessori che non dovrebbero mancare sulla vostra scrivania o comodino vi ...

Dal 12 luglio è entrato ufficialmente in vigore il regolamento 1150 del 2019. È lo strumento legislativo con cui Bruxelles vuole spingere grandi piattaforme, come Amazon, Google, Booking e Airbnb, pic ...

