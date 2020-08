Venezia 77: Premio Ittv/Kineo a Marco D’Amore e Martha De Laurentiis (Di domenica 30 agosto 2020) Durante la 77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nasce il Premio Ittv/Kineo, un riconoscimento voluto da Kinéo e Ittv- The Italian Tv Festival di Los Angeles. Venezia 77, ad Abel Ferrara il Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2020 Premio (nuovo Premio Ittv/Kineo) Dedicato alla migliore serie televisiva italiana, premierà la produzione TV e i protagonisti che hanno ottenuto maggiori consensi negli Stati Uniti. Vincitori A Marco D’Amore e a Martha De Laurentiis la prima edizione del Premio. “Il Premio a D’Amore risiede proprio nella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

fisco24_info : Nasce premio Ittv/Kineo migliore serie tv italiana a estero: A Marco D'Amore e Martha De Laurentiis riconoscimento… - AnsaVeneto : Nasce premio Ittv/Kineo migliore serie tv italiana a estero. A Marco D'Amore e Martha De Laurentiis riconoscimento… - dazebao : Venezia 77. Il premio Jaeger-LeCoultre ad Abel Ferrara - dazebao : Venezia 77. Al compositore e musicista Terence Blanchard il premio Campari Passion for Film… - infoitcultura : Venezia 77 inaugura il premio per chi 'ama le donne ma soprattutto le capisce, cosa affatto scontata' -