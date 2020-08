Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 18:10 (Di domenica 30 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura un’imbarcazione con a bordo decine di profughi ha preso fuoco mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della capitaneria di porto al largo di Crotone sul natante successivamente c’è stata un’esplosione causata dal carburante a Lampedusa Intanto è sempre più emergenza nella notte è entrato in porto un vecchio peschereccio con circa 450 migranti il sindaco dell’isola Totò martello annuncia che domani convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’isola per dichiarare lo sciopero generale contro il silenzio del governo coronavirus sono oltre 25 milioni i casi registrati nel mondo i decessi totali sono più di 840000 Stati Uniti resto del paese ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Crisanti: il governo mi ha chiesto un piano per fare 300mila tamponi al giorno Il Sole 24 ORE Coronavirus Veneto, contagio e vittime. Il bollettino di oggi 30 agosto

Coronavirus Veneto, il bollettino delle 17 di oggi, domenica 30 agosto 2020. Rispetto alle 8 di questa mattina sono 24 i contagi in più, dei quali 9 a Treviso, 6 a Padova e Venezia, 3 a Belluno, 1 a V ...

Magnacca e Lippis: "Vicini alle famiglie colpite dall’incendio"

A San Salvo dopo il grande spavento di ieri [LEGGI], si attende di capire se il rogo abbia avuto origini dolose. Il fuoco è partito dal vallone "Fosse della Selva" e, grazie al fortissimo vento caldo, ...

