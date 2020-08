The Batman, Christopher Nolan: "Robert Pattinson non mi ha chiesto nessun consiglio" (Di domenica 30 agosto 2020) Se pensavate che Robert Pattinson avesse approfittato di Tenet per chiedere consiglio a Christopher Nolan su The Batman... Beh, sappiate che non è stato così. The Batman è uno dei cinecomic più anticipati dei prossimi anni, e il suo protagonista, Robert Pattinson, ha recentemente avuto modo di lavorare a stretto contatto con uno che di Batman se ne intende... Eppure, pare proprio che l'attore di Tenet e Christopher Nolan abbiano parlato molto poco dell'Uomo Pipistrello. Non solo il giorno del suo screen test per il film di Matt Reeves, Pattinson decise di tenere (vanamente) nascosta la cosa a Nolan, chiedendo di potersi ... Leggi su movieplayer

CollezionismoXt : Iron Studios statua 1/10 Batman 1966 Deluxe BDS Art Scale The Joker info scrivere a collezionismopertutti@gmail.com… - Idonotcombdolls : @wtunicorn Io ogni giorno mi vedo il trailer di The Batman in loop. Sono troppo contento per Robert, un attore fant… - LUCA_LUCAAAA : The Batman - DC FanDome Teaser - MangaForevernet : ? Jeffrey Wright su quale sarà il tono di The Batman ? ? - gianfrancogoria : #Batman e James Bond?!: Cosa lega i due famosi personaggi? Scoprilo su: The… -