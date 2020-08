Rientro a scuola, in classe senza mascherina. E per i prof quella trasparente (Di domenica 30 agosto 2020) Oggi la riunione del Cts per le ultime decisioni. E intanto crescono le preoccupazioni per i prof che presentano il certificato come lavoratori fragili. In arrivo una circolare Leggi su corriere

Open_gol : In vista del rientro a scuola, il professor Andrea Crisanti ha proposto al governo di aumentare i tamponi da 90 a 3… - Corriere : Centinaia di lettere ai presidi da parte di docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio - elenabonetti : La priorità è il rientro a scuola in sicurezza e serenità. Alle famiglie e ai docenti servono indicazioni chiare: c… - romifivestars : RT @LaVeritaWeb: Gli insegnanti che temono il rientro a scuola sono additati come scansafatiche e nemici pubblici: peccato che siano stati… - osservando001 : RT @LaVeritaWeb: Gli insegnanti che temono il rientro a scuola sono additati come scansafatiche e nemici pubblici: peccato che siano stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola, le date d’inizio lezioni: alcune Regioni verso il 24 settembre. Conte esclude nuovo lockdown Orizzonte Scuola Pierpaolo Sileri: “Un piano nazionale per fare più tamponi e mascherine anche all’aperto”

Ora sarebbe utile inserirla nei protocolli operativi, come quello per il rientro a scuola, anche perché altri sistemi, come i fogli di carta dove segnare i propri dati, non sempre funzionano».

Coronavirus e scuola, come funziona negli altri Paesi Europei

Si torna tra i banchi con incognite e timori, ecco come si sono organizzati Germania, Francia, Spagna. Il 'caso' danese ...

