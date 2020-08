Ratchet & Clank Rift Apart protagonista alla Gamescom 2020, le novità in arrivo (Di domenica 30 agosto 2020) L'appuntamento con la Gamescom 2020 è stato uno dei grandi momenti dell'annata videoludica anche grazie a titoli come Ratchet & Clank Rift Apart. La serie esclusiva di casa Sony si appresta a fare il suo esordio anche nella prossima generazione di console. Con PS5 in rampa di lancio per la fine del 2020, le aspettative non possono che essere particolarmente elevate. E l'attenzione è irrimediabilmente andata verso uno dei titoli che seguirà l'arrivo sugli scaffali della next gen di stampo nipponico. A patto di pazientare un pochino di tempo. Ratchet & Clank Rift Apart, il dinamico duo non invecchia Il primo punto su ... Leggi su optimagazine

Ratchet & Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ratchet &