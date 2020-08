Papa Francesco: “Dalla pandemia dobbiamo uscirne migliori” (Di domenica 30 agosto 2020) All’udienza generale il Papa torna sulle conseguenze della pandemia che ha “aggravato le diseguaglianze sociali“, dice il Pontefice. C’è chi può lavorare da casa e chi ha perso il lavoro, bambini che possono continuare a seguire le lezioni e altri che hanno dovuto interrompere il ciclo di istruzione. “Questi sintomi di diseguaglianza rivelano una malattia sociale e un virus che viene da un’economia malata“. Un’economia malata dove pochi possiedono più di quanto possiede il resto dell’umanità e dove non c’è attenzione sulle conseguenze sull’ambiente. “Questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla casa comune. Ingiustizie che gridano al cielo – dice il Pontefice – dalla crisi dobbiamo ... Leggi su sbircialanotizia

