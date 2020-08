Non vuole indossare la mascherina sull’autobus: immigrato prende a ginocchiate i carabinieri (Di domenica 30 agosto 2020) Un immigrato albanese ha creato il panico, con una violenza incredibile. Dopo essere salito su un autobus, non ha voluto saperne di mettere la mascherina. Per di più, ha iniziato a fumare una sigaretta e poi ha aggredito i carabinieri e inveito contro alcuni agenti della polizia locale. Alla fine, due militari hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. L’immigrato albanese senza mascherina L’aggressore è un immigrato albanese di 22 anni. Deve rispondere alle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di interruzione di pubblico servizio. Inoltre, il giovane è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti all’offesa. Processato per direttissima ha avuto una condanna a 10 mesi, pena ... Leggi su secoloditalia

“Da più parti ci hanno chiesto di prendere posizioni sulla qualità delle acque balneari con particolare riferimento alle acque del basso Tirreno cosentino. Possiamo dire, innanzi tutto, che il mare è ...

L’inizio del nuovo campionato si avvicina e le squadre si stanno preparando per farsi trovare pronte all’appuntamento. Il mercato è senza dubbio l’argomento più chiacchierato tra i tifosi, e di quelle ...

