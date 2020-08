Milan, vittoria 4-1 nell'amichevole con la Primavera (Di domenica 30 agosto 2020) MilanO - Il Milan prosegue la propria preparazione in vista della prosima stagione. Oggi i rossoneri, sotto gli occhi del tecnico Stefano Pioli e del direttore tecnico Paolo Maldini , presente a ... Leggi su corrieredellosport

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha tracciato un bilancio di questi primi giorni di lavoro: "L'approccio giusto ...

MILANO - Il Milan prosegue la propria preparazione in vista della prosima stagione. Oggi i rossoneri, sotto gli occhi del tecnico Stefano Pioli e del direttore tecnico Paolo Maldini, presente a Milane ...

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha tracciato un bilancio di questi primi giorni di lavoro: "L'approccio giusto ...