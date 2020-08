Migranti col Covid nei 3 stelle: la quarantena è in hotel (Di domenica 30 agosto 2020) “Un gran bel tre stelle, fatto apposta per noi”, canta Francesco De Gregori. E anche la Prefettura di Roma non intende scendere sotto questo standard qualitativo nei criteri della selezione per la nuova “indagine esplorativa volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per il servizio di ospitalità ai Migranti in quarantena”. Ossia coloro che risultano positivi al tampone Covid-19: vanno messi in isolamento, però in sistemazioni che siano almeno tristellate. Perché “oggetto dell'appalto è il servizio di ospitalità di un numero complessivo di 100 Migranti presso idonee strutture alberghiere o altre strutture ricettive presenti sul territorio della provincia di Roma, con classificazione minima per le strutture alberghiere di tre ... Leggi su iltempo

“Un gran bel tre stelle, fatto apposta per noi”, canta Francesco De Gregori. E anche la Prefettura di Roma non intende scendere sotto questo standard qualitativo nei criteri della selezione per la nuo ...

Solinas: "Sull'Isola un'indegna strumentalizzazione" VIDEO

«Entrano in Sardegna già positivi senza che nessuno li controlli poi se riscontriamo noi il contagio siamo gli untori d'Italia e l'epicentro dell'epidemia? E perché non si parla di Emilia Romagna, Ven ...

