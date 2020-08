Mido controcorrente: “Partenza Messi è cosa migliore per Koeman perché…” (Di domenica 30 agosto 2020) C'è chi non può immaginare un Barcellona senza Lionel Messi e chi, invece, crede che la sua partenza sia un bene per la squadra blaugrana e la ricostruzione che Ronald Koeman, nuovo mister, dovrà apportare. Parliamo di Mido, ex attaccante che in carriera ha vestito le maglie anche di Ajax, Tottenham e Roma che ai microfoni di Elwatan Sport, come riporta Goal, ha commentato quello che sembra essere l'addio de La Pulce dalla Catalogna.Mido: "Addio Messi cosa migliore per Koeman"caption id="attachment 250031" align="alignnone" width="620" Koeman (getty images)/caption"La cosa migliore che può capitare a Koeman è la partenza di Messi", ha ... Leggi su itasportpress

