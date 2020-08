Messi non si è presentato alle visite mediche col Barcellona (Di domenica 30 agosto 2020) Continuano i colpi di scena per quanto riguarda la situazione di Messi al Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca il fuoriclasse argentino non si sarebbe presentato infatti questa mattina per sostenere i test Pcr in vista della ripresa dell’allenamento previsto per domani. Secondo As la Pulce avrebbe infatti comunicato alla società attraverso i suoi legali la volontà di non sostenere i test. Questa ennesima posizione contraria inasprisce ancora di più i rapporti già tesi tra il Barcellona e Messi e rende sempre più probabile la sua definitiva partenza. L'articolo Messi non si è presentato alle visite mediche col Barcellona ... Leggi su ilnapolista

pisto_gol : Questo non è calcio, questo è magia. Leo Messi, il G.O.A.T ‘Notte - NicolaMorra63 : Pensavo che la campagna acquisti pescando altrove fosse tipica del calcio, ma sbagliavo. Non è che anche Messi è n… - DiMarzio : #Barcellona, #Messi non si presenta per il tampone - spaziocalcio : Fra #Messi e il #FCBarcelona continua la guerra: non si è presentato ai test - napolista : #Messi non si è presentato alle visite mediche col #Barcellona As riporta che la Pulce ha fatto scrivere al club d… -