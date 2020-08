Marina di Massa – Tragedia in un campeggio, morte due sorelline illeso il fratellino (Di domenica 30 agosto 2020) Erano in vacanza con la famiglia in Toscana. Una bambina di 3 anni morta, deceduta anche la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva e l’altra sorella 19enne ferita in modo lieve, è il tragico bilancio di una tromba d’aria che questa mattina ha scaraventato un albero su una tenda. Le tre sorelle si trovavano insieme nel campeggio «Verde Mare» in località Marina di … Leggi su periodicodaily

GiuseppeConteIT : La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanz… - Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 deceduta stamani per la caduta di un… - c_appendino : Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte in un campeggio a Marina di Massa, in seguito al… - ilariadituccio : RT @GiuseppeConteIT: La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza t… - mlucy944 : RT @repubblica: Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa. Il cordoglio del premier Conte [dal… -