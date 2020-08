Juve, McKennie si presenta: “Cresciuto guardando questi giocatori. Darò il 100% in ogni gara” (Di domenica 30 agosto 2020) Il neo acquisto della Juve, Weston McKennie, si è presentato ai tifosi bianconeri intervenendo alla TV ufficiale del club: “Sono emozionato, molto emozionato. Sono cresciuto guardando questi giocatori, usandoli ai videogiochi, idolatrandoli. E’ un sogno che diventa realtà. La Juve è storia, sicuramente storia. E Campioni d’Italia, sempre. Che effetto fa essere il primo statuinitense della Juve? E’ qualcosa di cui andare fieri, certo. Ho sentito qualcosa da Bradley (ex Chievo e Roma, ndr), è un campionato difficile e sono contento di farne parte. Firmare nel giorno del mio compleanno è stato un bel regalo. Aspettatevi il 100% da parte mia in ogni gara, per ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : ?? Un American Dream diventato realtà per Weston McKennie ?? GUARDA l’intervista esclusiva su @JuventusTV ??… - forumJuventus : Juve, con 7,58 palloni recuperati McKennie è secondo nella Top 10 degli Under 22 che ne recuperano di più ?… - GoalItalia : Weston McKennie è bianconero ?????? Il primo americano nella storia della Juve ???? - AbbatePeppe : @EdoardoMecca1 Ciao Edoardo la Juve non può tesserare Vidal ha le slot extra complete con Arthur ?? & McKennie ?? - davideinno85 : RT @SkySport: Juve, ecco McKennie: ufficiale l'acquisto di calciomercato. 'Un sogno che diventa realtà' -