Incidente a Carpi: morto un 31enne nello schianto in tangenziale (Di domenica 30 agosto 2020) Incidente a Carpi, morto nella notte il 31enne Francesco Spadavecchia. La sua auto viaggiava lungo la tangenziale nord, e sarebbe finita fuoristrada. Per l'uomo, deceduto sul colpo, ogni tentativo di soccorso è stato vano. Tragedia a Carpi. Un uomo di 31 anni, Francesco Spadavecchia, è morto la scorsa notte a seguito di un grave Incidente

