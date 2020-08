Futuro Messi, i dettagli dell’eventuale contratto: 5 anni in… due squadre diverse (Di domenica 30 agosto 2020) Futuro Messi – Sono giorni decisivi per il Futuro dell’attaccante Leo Messi. Il calciatore argentino ha comunicato di voler lasciare il Barcellona, è finita una bellissima storia d’amore. La Pulce è rimasta delusa dall’ultima stagione, sia dal punto di sportivo che da quello dei rapporti con la dirigenza. Si è aperta una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Il Manchester City è nettamente in vantaggio sia per la disponibilità economica che per la presenza di Guardiola e Aguero. Emergono già i dettagli dell’intesa con i Citizen. Secondo il quotidiano spagnolo Sport sarebbe pronto un contratto fino al 30 giugno 2025. Messi giocherebbe soltanto tre stagioni in ... Leggi su calcioweb.eu

