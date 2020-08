DayDreamer: Cambio Di Programmazione. La Decisione Mediaset! (Di domenica 30 agosto 2020) DayDreamer: con l’inizio di Uomini e Donne sembrava probabile una sospensione della soap turca in attesa della prossima estate. Mediaset, per accontentare i telespettatori, ha deciso di mantenere la telenovela, ma con due grandi novità! Ecco tutti i dettagli sulle nuove puntate di DayDreamer – Le Ali Del Sogno! L’estate sta per volgere al termine e, normalmente, si concludono anche le soap opera estive che vengono mandate in onda durante il pomeriggio. Gli altri anni, alla fine della stagione sono arrivate all’ultima puntata anche Cherry Season e Bitter Sweet, ma per DayDreamer quest’anno è molto diverso. Dato che la soap turca continua ad avere successo e ad appassionare tantissimi telespettatori, Mediaset ha avuto un’idea alternativa. DayDreamer: tre puntate in prima ... Leggi su uominiedonnenews

_Anahys_ : Cambio programma per #DayDreamer ?? comunico solo con i piani alti, lo so! ???? - skeggia_06 : RT @sary724209761: ook vado al ristorante ma prima mi cambio.poi torno a finire.poi chissà se lavoro o se sono a casa stasera..mah????? inta… - sary724209761 : ook vado al ristorante ma prima mi cambio.poi torno a finire.poi chissà se lavoro o se sono a casa stasera..mah?????… - infoitcultura : DayDreamer, il cambio di rotta di Leyla - 46_NADIA_58 : Finito #DayDreamer cambio canale capiranno alla Mediaset? Boh a domani -