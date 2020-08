Alberto Matano confessa il suo rimpianto: ecco cosa faceva una settimana fa (Di domenica 30 agosto 2020) Il conduttore Rai Alberto Matano continua a intrattenere i suoi follower su Instagram con un altro flashback delle vacanze appena terminate. Le vacanze estive di Alberto Matano sono ormai solo un ricordo dal sapore agrodolce. Per le sue ferie quest’anno il noto giornalista e conduttore Rai si è recato prima in Calabria e successivamente in … Leggi su viagginews

CarmenCostanza1 : @GalantoMassimo Capirai, un flop Diaco, un super flop Alberto Matano... - infoitcultura : Alberto Matano vuota il sacco: la verità sulla lite con Lorella Cuccarini - infoitcultura : Alberto Matano parla solo ora: tutta la verità su Lorella Cuccarini - infoitcultura : Alberto Matano parla della lite con Lorella Cuccarini - SassiLive : IL CONDUTTORE LUCANO GIUSEPPE DI TOMMASO DAL 7 SETTEMBRE SU RAI 1 CON LA VERSIONE INVERNALE DE “LA VITA IN DIRETTA”… -