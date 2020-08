Una storia da cantare: speciale Sanremo, stasera su Rai1 in replica (Di sabato 29 agosto 2020) Ultimo appuntamento stasera su Rai1, alle 21:25, con Una storia da cantare, il programma, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che si chiude con lo speciale dedicato a Sanremo. Una storia da cantare torna stasera su Rai1, alle 21:25, con lo speciale Sanremo. Andata in onda originariamente a febbraio, la puntata odierna è anche l'ultimo appuntamento con il programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Al centro dell'appuntamento di stasera ci saranno sei storie di cantautori che con il loro passaggio sul palco dell'Ariston hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi con la sua "Vita spericolata", ad Adriano Celentano e i "24.000 baci" e ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Una storia Una storia da cantare, Gianni Morandi o I cannoni di Navarone? La tv del 29 agosto BergamoNews.it Dieci anni di violenze mai denunciate per paura: il marito orco arrestato a Varcaturo

Ieri, però, in località Varcaturo la lunga storia di una donna vittima di vessazioni è finita con l'arresto del marito, un 51enne di origini bulgare già noto alle forze dell'ordine. Sono stati i ...

Pedullà: "Koulibaly-City, in qualche modo si farà. Si aspetta la fine della storia di Messi"

In questi giorni, però, la priorità del mercato del City sembra essere Leo Messi che ha deciso di lasciare il Barcellona. Guardiola è arrivato nella città catalana da qualche ora, ufficialmente in vac ...

