Una parola, due significati opposti: il fenomeno diffuso nella lingua italiana (Di sabato 29 agosto 2020) La lingua italiana è piena di particolarità, un fenomeno è l’enantiosemia: una sola parola ha due significati opposti tra loro Enantiosemia, il fenomeno diffuso nella lingua italiana: quando una sola parola, ha due significati opposti La lingua italiana è un covo di particolarità, tra queste l’enantiosemia, il fenomeno secondo il quale una singola parola ha … Leggi su periodicodaily

Noiconsalvini : ++ SOLO UNA PAROLA: STRATOSFERICO! DOMANDA SEMPLICE-SEMPLICE: SE SALVINI È COSI' IN CALO, PERCHÉ NON CI FANNO VOTAR… - matteosalvinimi : Lo sfogo di una mamma, che condivido parola per parola. Azzolina, ci sei??? - davidealgebris : Il sikenzio di Conte e Di Maio su Bielorussia e Navalny sono ormai ammissione di colpa. Loro sanno di essere dei qu… - kittaroo : RT @maddalena2471: Una signora in treno mi dice: la parola che non sopporto è tolleranza, come se fossimo al di sopra degli altri. L'unica… - Laura20174972 : Noi che guardiamo le serie turche senza sottotitoli e che a volte non riusciamo a capire una sola parola capiamo… -