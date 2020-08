Test Sierologici, Le Parole di Azzolina: non Arriveranno Certificati in Massa (Di sabato 29 agosto 2020) “Temo ci sia un tentativo di screditare il personale scolastico“. Queste le Parole della Ministra Azzolina nel corso di un’intervista rilasciata al TG3. “Se ci fossero lavoratori a rischio nostro compito come per tutta la Pa è garantirli il più possibile. Non Arriveranno Certificati in Massa, pronta procedura per lavoratori fragili. Anche nel Documento Iss è delineata una procedura” continua la Ministra. Azzolina poi parla di riapertura e assunzioni: “Priorità assoluta riportare i ragazzi in classe. I banchi costituiscono solo una parte del lavoro, poi ci sono le assunzioni: porteremo 70mila unità di personale scolastico in più, nessun Paese d’Europa tranne la Spagna sta facendo ... Leggi su youreduaction

